Глава МИД Литвы: нет никаких сомнений в том, что Тихановская - легитимный лидер белорусского народа

"Нет никаких сомнений в том, что С. Тихановская является законным лидером белорусского народа. Приговоры показательных судебных процессов Лукашенко не могут и не изменят эту реальность. Когда-нибудь Беларусь снова станет свободной", - в понедельник в своем Twitter-аккаунте написал министр
В понедельник Беларусь приговорила лидера оппозиции Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы. Ее осудили за то, что она возглавила исторические протесты против А. Лукашенко. Политик была заочно осуждена по обвинению в государственной измене и "заговоре с целью захвата власти".
После протестов, вызванных спорными президентскими выборами 2020 г. С. Тихановская была вынуждена уехать из страны в соседнюю Литву.
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