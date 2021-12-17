Он в четверг сказал, что соседние страны уже обсудили такую возможность.
"Довелось обсуждать с Латвией, такая возможность существует", - сказал Ландсбергис в интервью Žinių radijаs.
"У меня была возможность сказать, что в Литве это поняли бы с трудом, если бы братская страна приняла бы такое решение. Но такая возможность не исключена, ведь обязательного санкционного режима нет", – сказал министр.
Он заметил, что само латвийское правительство солидарно с решением Литвы о прекращении транзита, страны обмениваются информацией, но, подчеркнул Ландсбергис, все же этим может воспользоваться частный бизнес в Латвии.
"Эти решения от правительства Латвии не зависят. Правительство благоприятно настроено и склонно к сотрудничеству. (...) Но есть и частные компании, которые видят, что юридических последствий нет, поэтому могут заниматься бизнесом так, как им хочется", – сказал министр.
Премьер-министр Ингрида Шимоните 14 декабря решила не отправлять в отставку министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и министра транспорта Марюса Скуодиса. Оба они подали заявления об отставке из-за продолжающегося после введения санкций США транзита удобрений "Беларуськалия" через Клайпеду.
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