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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис не исключает, что транзит белорусских грузов переймет Латвия, если удобрения "Беларуськалия" не смогут поставлять через Литву.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

Он в четверг сказал, что соседние страны уже обсудили такую возможность.

"Довелось обсуждать с Латвией, такая возможность существует", - сказал Ландсбергис в интервью Žinių radijаs.

"У меня была возможность сказать, что в Литве это поняли бы с трудом, если бы братская страна приняла бы такое решение. Но такая возможность не исключена, ведь обязательного санкционного режима нет", – сказал министр.

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Он заметил, что само латвийское правительство солидарно с решением Литвы о прекращении транзита, страны обмениваются информацией, но, подчеркнул Ландсбергис, все же этим может воспользоваться частный бизнес в Латвии.

"Эти решения от правительства Латвии не зависят. Правительство благоприятно настроено и склонно к сотрудничеству. (...) Но есть и частные компании, которые видят, что юридических последствий нет, поэтому могут заниматься бизнесом так, как им хочется", – сказал министр.

Премьер-министр Ингрида Шимоните 14 декабря решила не отправлять в отставку министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и министра транспорта Марюса Скуодиса. Оба они подали заявления об отставке из-за продолжающегося после введения санкций США транзита удобрений "Беларуськалия" через Клайпеду.

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