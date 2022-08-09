"Нет ответственности Литвы в помощи Российской Федерации рассчитаться за перевозки. Это ее ответственность. Россия должная найти способы, как она будет рассчитываться", - заявил министр в понедельник национальному телевидению LRT.

Он отметил, что были ситуации, когда при отказе банков осуществлять платежи Россия выполняла платежи наличными. И всё же министр сомневается, что такой способ возможен в случае калининградского транзита.

"Не знаю, не уверен, что платежи за транзит возможны в наличных, просто говорю, что при творческом подходе иногда способы находятся", - пояснил министр.

"Не буду советником для Российской Федерации. Это их ответственность", - добавил он.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в конце июля вручил МИД Литвы ноту о якобы приостановке платежей за услуги калининградского транзита

Дипломат на российском телевидении рассказал, что операторы из России обязаны оплачивать грузоперевозки, а Вильнюс все эти платежи направил в банк Sauliu bankas, который с сентября не будет выполнять никаких операций с Россией.

Банк отмечает, что пока выясняет ситуацию с ответственными учреждениями.

Служба расследований финансовых преступлений на прошлой неделе подтвердила BNS, что при обслуживании платежей за калининградский транзит могут быть исключения, однако каждая ситуация будет оцениваться индивидуально.