2024.07.01 16:15

Глава МИД Литвы: не сомневаюсь, что на выборах в Сейм мы предложим солидную и опытную команду

 
ELTA
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Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис
Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис
ФОТО: Dainius Labutis | ELTA / Dainius Labutis

Председатель Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис не сомневается, что возглавляемые им консерваторы войдут в Сейм с компетентной, солидной и опытной командой кандидатов. Политик был рад, что большинство проголосовавших в внутреннем рейтинговании списка кандидатов были не члены партии, а люди, симпатизирующие политической силе.

„Я рад, что СО-ХДЛ в свои процедуры отбора максимально вовлекает общественность. Вот и на этот раз в рейтинговании первичного партийного списка участвовало больше граждан не из партии, чем членов с партийным билетом. Это признак здорового, открытого, демократического общества“, — сказал Г. Ландсбергис в комментарии для Elta.

„Мы уважаем выбор этих людей и я не сомневаюсь, что на выборах в Сейм мы предложим компетентную, солидную, энергичную и вместе с тем опытную команду“, – добавил он.

Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) в выходные завершили рейтингование списка кандидатов в Сейм. Сообщается, что первые строки в списке занимают министр обороны Лауринас Кащюнас, новый министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене и председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге.

В первые пятнадцать строк списка вошли и другие известные политики. Среди них: министр финансов Гинтаре Скайсте, министр внутренних дел Агне Билотайте, член Сейма Моника Навицкене, председатель Комитета по социальным делам и труду Пауле Кузмицкене, председатель Комитета по охране окружающей среды Айсте Гядвилене, Аудронюс Ажубалис, Матас Малдейкис, председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис, староста фракции в Сейме Андрюс Вишняускас, член Сейма Арвидас Анушаускас, вице-председатель Сейма, заместитель старосты фракции в Сейме Юргис Разма, бывший европарламентарий Людас Мажилис.

Тем временем лидер консерваторов, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, как и премьер Ингрида Шимоните, не рейтинговались.

Результаты рейтингования будут утверждаться Центральной избирательной комиссией и Президиумом, а окончательный список кандидата утвердит совет партии.

Выборы в Сейм состоятся 13 октября 2024 г.

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