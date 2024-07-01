Глава МИД Литвы: не сомневаюсь, что на выборах в Сейм мы предложим солидную и опытную команду

„Я рад, что СО-ХДЛ в свои процедуры отбора максимально вовлекает общественность. Вот и на этот раз в рейтинговании первичного партийного списка участвовало больше граждан не из партии, чем членов с партийным билетом. Это признак здорового, открытого, демократического общества“, — сказал Г. Ландсбергис в комментарии для Elta.
„Мы уважаем выбор этих людей и я не сомневаюсь, что на выборах в Сейм мы предложим компетентную, солидную, энергичную и вместе с тем опытную команду“, – добавил он.
Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) в выходные завершили рейтингование списка кандидатов в Сейм. Сообщается, что первые строки в списке занимают министр обороны Лауринас Кащюнас, новый министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене и председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге.
В первые пятнадцать строк списка вошли и другие известные политики. Среди них: министр финансов Гинтаре Скайсте, министр внутренних дел Агне Билотайте, член Сейма Моника Навицкене, председатель Комитета по социальным делам и труду Пауле Кузмицкене, председатель Комитета по охране окружающей среды Айсте Гядвилене, Аудронюс Ажубалис, Матас Малдейкис, председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис, староста фракции в Сейме Андрюс Вишняускас, член Сейма Арвидас Анушаускас, вице-председатель Сейма, заместитель старосты фракции в Сейме Юргис Разма, бывший европарламентарий Людас Мажилис.
Тем временем лидер консерваторов, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, как и премьер Ингрида Шимоните, не рейтинговались.
Результаты рейтингования будут утверждаться Центральной избирательной комиссией и Президиумом, а окончательный список кандидата утвердит совет партии.
Выборы в Сейм состоятся 13 октября 2024 г.