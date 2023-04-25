"Не нужно гадать, когда будет или не будет контрнаступление Украины. Все, что нам нужно сделать сейчас, это взять на себя обязательства по победе Украины и стремиться к ней", — отметил Г. Ландсбергис, говоря о совместных с ЕС закупках боеприпасов для Украины.

Как сообщается в пресс-релизе, министры иностранных дел стран ЕС также обсудили вопрос ответственности России и процесс санкций ЕС против России.

"Некоторое время тому назад Литва представила широкий перечень санкций против "Росатома". Я рад, что в этом Совете мы вновь обсуждаем это, однако пришло время предпринять совместные действия, даже для тех стран, которые связаны контрактами с "Росатомом", — напомнил литовский политик своим коллегам из ЕС.

По сообщению МИДа, министры также обсудили поддержку ЕС Молдовы, ситуацию в Тунисе и Судане, а также заявления представителя Китая о суверенитете Украины и других стран.

Главы МИДов ЕС, вместе с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) М. Пейчинович-Бурич и председательствующей в СЕ министром иностранных дел Исландии Т. Гильфадоттир, обсудили подготовку к встрече лидеров Совета Европы в Рейкьявике, а с министром иностранных дел Сакартвело И. Дарчиашвили обсудили вопросы региональной безопасности, внутреннюю ситуацию в стране и европейские стремления, сообщает Министерство.