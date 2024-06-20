Глава МИД Литвы не комментирует слова президента о перспективе стать еврокомиссаром

„Не могу комментировать. Это его заявление, и он должен его прокомментировать. Или премьер“, – сказал Г. Ландсбергис на состоявшейся в четверг пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать выступление президента перед журналистами.
Г. Науседа заявил в среду, что в кресле еврокомиссара он видит кандидатов получше, чем нынешний министр иностранных дел.
„Я вижу кандидатов получше – особенно если учесть, что это не будет должность комиссара по внешней политике“, – заявил в среду Г. Науседа телеканалу LRT.
Влиятельное издание Politico недавно назвало потенциальных кандидатов в новые члены ЕК, среди которых упоминался и министр иностранных дел Г. Ландсбергис.
Сообщалось, что он нацелен на портфель еврокомиссара по вопросам внешней политики. Однако представители как правящей партии, так и оппозиции сомневаются, что такая кандидатура получит поддержку внутри страны.