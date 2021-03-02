Глава МИД Литвы не исключает возможности новых санкций для России

По его словам, если с приближением осенних парламентских выборов в России будут новые репрессии, направленные против оппозиции, "эта дискуссия продолжится, появятся новые фамилии". Министр надеется, что их предложат не восточные государства ЕС, а другие члены блока.

"Очевидно, что этот список будет расширяться, но я подозреваю, что также будут искать географическую равномерность. Иначе говоря, чтобы фамилии предлагали внести в список не только представители Балтийских стран, например, как это случилось в последний раз, но очевидно, и Южные государства, и другие государства также должны иметь собственное мнение о том, кто в этом списке должен оказаться", – сказал глава МИД во вторник журналистам после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

Он подчеркнул, что инструмент, руководствуясь которым были введены санкции, использовался впервые, то есть после внесения фамилий автоматически применяются санкции в отношении имущества и собственности лица на территории ЕС.

Государства-члены ЕС на этой неделе утвердили санкции, которые планируется объявить в отношении четырех высокопоставленных должностных лиц России в сфере юстиции и правоохраны, связанных с тюремным заключением А. Навального.

По утверждению дипломатических источников агентства AFP, санкции будут применяться в отношении директора Федеральной службы исполнения наказаний Алексея Калашникова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова и директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова.

44-летний критик кремля А. Навальный в середине января был задержан по возвращении в Москву из Германии, где находился на лечении после отравления веществом "Новичок". В покушении А. Навальный обвиняет президента России Владимира Путина. Кремль подобные обвинения отметает.