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Нельзя исключать возможность вторжения России в Украину, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В четверг он отправляется с визитом солидарности в Киев.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я не думаю, что такой вариант (вторжение – BNS) может быть исключен", – сказал Ландсбергис журналистам в аэропорту.

По его словам, в последнее время рейтинги российского президента падают, поэтому "бряцание оружием" может быть попыткой "мобилизации электората".

Визит солидарности в Киев Ландсбергис нанесет вместе с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии – Эдгаром Ринкевичем и Эвой-Марией Лийметс.

В Киеве министры балтийских стран встретятся с главами Украины, другими высокопоставленными политиками.

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