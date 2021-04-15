"Я не думаю, что такой вариант (вторжение – BNS) может быть исключен", – сказал Ландсбергис журналистам в аэропорту.
По его словам, в последнее время рейтинги российского президента падают, поэтому "бряцание оружием" может быть попыткой "мобилизации электората".
Визит солидарности в Киев Ландсбергис нанесет вместе с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии – Эдгаром Ринкевичем и Эвой-Марией Лийметс.
В Киеве министры балтийских стран встретятся с главами Украины, другими высокопоставленными политиками.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве действует новый порядок: покупатель автомобиля получит специальный код (1)
Для защиты покупателя от возможного обмана в Литве...
Коронавирус в Литве: 1168 новых случаев, скончались 9 человек (6)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1168 новых случаев...
Шок в Лаздияй: у переболевших и привитых врачей - положительные тесты на коронавирус (10)
Лаздийская община пережила шок: во время...
Глава МИД Литвы не исключает возможность вторжения России в Украину (113)
Нельзя исключать возможность вторжения России в...