Глава МИД Литвы назвал утечки из "Северного потока" террористическим актом

"Очередная утечка — еще одно доказательство того, что это преднамеренный акт, акт, который, я думаю, действительно имеет право называться террористическим", — заявил журналистам в Сейме глава дипломатии страны.
Так он прокомментировал сообщения береговой охраны Швеции о том, что обнаружена четвертая утечка из газопроводов "Северный поток", проложенных по дну Балтийского моря.
После того, как в начале этой недели сейсмологи сообщили о взрывах возле газопровода "Северный поток", европейские лидеры заявили, что наиболее вероятной причиной утечек в трубопроводе, который проходит по дну Балтийского моря из России в Европу, был саботаж.
Считается, что виновником, вероятно, является Россия, которая хочет эскалации войны в Украине. Но Кремль отвергает обвинения, говоря, что обвинять Россию в утечках "глупо и абсурдно".
По словам Ландсбергиса, такие действия направлены на то, чтобы вызвать страх и затруднить снабжение Европы газом.
"Все это соответствует определению террористического акта, по крайней мере, с политической точки зрения, юридическая оценка будет позже", - сказал министр.
Совет Безопасности ООН планирует обсудить этот вопрос в пятницу.
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