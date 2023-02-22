"НАТО с Россией не воюет. НАТО даже не начинал специальную военную операцию против России, – заявил Г. Ландсбергис, используя термин Москвы для описания широкомасштабной войны в Украине. – Россию бьют украинцы, а не НАТО".

Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию зачитал годовой доклад, в котором снова критиковал якобы "русофобский" Запад и обвинил его в своей войне в Украине. Глава Кремля утверждал, что сейчас НАТО находится в состоянии войны с Россией.

Президент России также пытался утверждать, что его страна не воюет против народа Украины, и обвинил саму Украину и Запад во множественных жертвах войны.