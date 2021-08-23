Глава МИД Литвы: НАТО не должно допустить еще одного миграционного кризиса

На прошедшем в пятницу видеосовещании министров иностранных дел стран НАТО, посвященном ситуации в Афганистане, Г. Ландсбергис подчеркнул, что после завершения 20-летней миссии "Решительная поддержка" в Афганистане очень важно сохранить единство и солидарность альянса.
"Трансатлантические связи - это фундамент нашей силы. Мы должны тщательно оценить как выученные уроки, так и достижения, обязаны вместе обеспечить, чтобы настоящая ситуация не стала еще одним миграционным кризисом", - отметил Г. Ландсбергис.
В ходе видеовстречи союзники подтвердили обязательства эвакуации граждан стран НАТО и Афганистана, которым угрожает опасность.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Для торговцев фальшивыми "паспортами возможностей" – плохие новости: придется предъявлять документ (27)
Поскольку в Литве стало больше представителей...
Без "паспорта возможностей" тяжело, а прививаться страшно: рассказ молодой женщины (9)
Молодая жительница Вильнюса , которая почувствовала...
Торговые сети сосчитали, во скольких магазинах будут проверять наличие "паспорта возможностей" (70)
Не меньше 158 торговых центров во всей Литве – в них с 13...
Новейшие данные: положение в западных муниципалитетах Литвы улучшается (4)
Литовская карта коронавируса по-прежнему окрашивается...
Официально: на этой неделе "паспорт возможностей" можно будет получить в "Содре" и в аптеках (18)
Были найдены решения для выдачи "паспорта возможностей"...