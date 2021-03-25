Депутаты интересуются, почему при применении санкций в отношении санатория не углубились во все нюансы применения санкций, и есть ли исключения из санкций, связанные с гуманитарной помощью.
С декабря счета санатория заморожены, работники не получают зарплаты и субсидии за простой. Вице-министр иностранных дел Мантас Адоменас 16 марта сказал, что ситуация в связи с санкциями в скором времени не изменится, поэтому работникам лучше увольняться и искать себе другое место работы.
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