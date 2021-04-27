Он сказал это после состоявшихся в понедельник в Ереване встреч с руководством этой страны, сообщает МИД.
Глава литовской дипломатии выразил надежду, что необходимые армянам изменения будут продолжаться и после запланированных на это лето досрочных парламентских выборов.
"Литва готова и в дальнейшем содействовать усилиям Армении по созданию современного, демократического и процветающего государства, делиться своим опытом и историями успеха", - сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.
Он подчеркнул важность большей вовлеченности Евросоюза (ЕС), особенно с учетом возможностей, предоставляемых вступившим в силу с 1 марта Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении и ЕС (CEPA).
Г. Ландсбергис также сказал, что Литва заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе, чему существенно способствовало бы устойчивое и долгосрочное разрешение конфликта по Нагорному Карабаху.
Как отмечает министерство, Литва поддерживает возобновление усилий председателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в этом направлении, роль ЕС в этом процессе тоже могла бы быть заметнее.
Глава МИД Литвы, в частности, отметил последствия конфликта в Нагорном Карабахе и пандемии COVID-19 для Армении и подчеркнул необходимость помощи Армении со стороны международного сообщества.
Сейчас Г. Ландсбергис находится с визитом на Южном Кавказе, он также посетит Грузию и Азербайджан.
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