Глава МИД Литвы на встрече с главой МИД Норвегии призвал к продолжению поддержки Украины

Как указывает МИД, глава литовской дипломатии сказал, что необходимо продолжать изолировать агрессора Россию и уменьшать ее возможности для продолжения войны.

"Как глобальные, так и европейские геополитические вызовы – война России против Украины, безопасность стратегической инфраструктуры, энергетическая независимость – еще больше сблизили страны Балтии и Северной Европы, поэтому мы продолжим совместную работу по укреплению форматов регионального сотрудничества, особенно в сфере безопасности", - сказал Г. Ландсбергис.

В ходе встречи министры обсудили военную агрессию России против Украины, дальнейшую поддержку Украины, вызовы безопасности в регионе Балтийского моря, меры по укреплению безопасности восточного фланга НАТО, а также двусторонние отношения между Литвой и Норвегией.