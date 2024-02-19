Глава МИД Литвы на встрече с главой МИД Норвегии призвал к продолжению поддержки Украины

 
ELTA
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ФОТО: URM nuotr.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде, сообщает Министерство иностранных дел (МИД).

Как указывает МИД, глава литовской дипломатии сказал, что необходимо продолжать изолировать агрессора Россию и уменьшать ее возможности для продолжения войны.

"Как глобальные, так и европейские геополитические вызовы – война России против Украины, безопасность стратегической инфраструктуры, энергетическая независимость – еще больше сблизили страны Балтии и Северной Европы, поэтому мы продолжим совместную работу по укреплению форматов регионального сотрудничества, особенно в сфере безопасности", - сказал Г. Ландсбергис.

В ходе встречи министры обсудили военную агрессию России против Украины, дальнейшую поддержку Украины, вызовы безопасности в регионе Балтийского моря, меры по укреплению безопасности восточного фланга НАТО, а также двусторонние отношения между Литвой и Норвегией.

Министры сошлись во мнении, что Украина, защищающаяся от российской агрессии, нуждается в непрерывной всесторонней поддержке, прежде всего военной.

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