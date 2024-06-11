Глава МИД Литвы на встрече с еврокомиссаром: нужно скорее принять пакеты санкций в отношении России и Беларуси

Как сообщило Министерство иностранных дел (МИД), в ходе встречи, состоявшейся в понедельник, глава литовской дипломатии обсудил с комиссаром ЕС проекты поддержки Украины и реализацию глобальной инвестиционной стратегии Евросоюза (ЕС) Global Gateway.
„Проектом помощи восстановлению Украины и другими проектами мы стремимся к долгосрочным изменениям, и для достижения наилучшего результата мы делаем не один дополнительный шаг. Наше участие в проектах типовых школ и других проектах открывает двери для сотрудничества с международными партнерами“, - цитируется в сообщении Г. Ландсбергис.
Как указывает МИД, глава литовской дипломатии также обратил внимание Ю. Урпилайнен на необходимость как можно скорее принять пакеты санкций в отношении России и Беларуси без исключений, ослабляющих их эффективность.
„Твердая позиция Литвы в отношении санкций против России и Беларуси никак не влияет на продовольственную безопасность, но препятствует доходам репрессивных режимов и схемам обхода санкций“, - сказал Г. Ландсбергис.
Целью стратегии Global Gateway является инвестирование в страны-партнеры путем открытия новых возможностей для европейских компаний, поэтому на встрече также обсуждались возможности участия малых и средних компаний в проектах этой стратегии в Африке и Центральной Азии.