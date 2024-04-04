Глава МИД Литвы на встрече НАТО: мы должны договориться о долгосрочной поддержке Украины и о стратегии по сдерживанию России

"В Альянсе, прежде всего, мы должны договориться о долгосрочной поддержке Украины, ее пути в НАТО и о стратегии по сдерживанию России", – заявил на встрече глава литовской дипломатии.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также встретились со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Министры обсудили усиление обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО и подготовку к саммиту в Вашингтоне.

"Атмосфера встречи в Вашингтоне будет определяться не только нашими намерениями или тем, как мы будем о них сообщать, но и тем, что будет происходить на фронте в это время, что будет согласовано о начале переговоров о членстве Украины в ЕС и другие факторы", – сказал в ходе встречи Г. Ландсбергис.