Глава МИД Литвы на встрече НАТО: мы должны договориться о долгосрочной поддержке Украины и о стратегии по сдерживанию России

"В Альянсе, прежде всего, мы должны договориться о долгосрочной поддержке Украины, ее пути в НАТО и о стратегии по сдерживанию России", – заявил на встрече глава литовской дипломатии.
Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), в ходе встречи министры обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне, пути институционализации координирования поддержки Украины, угрозу, исходящую от России, вызовы Южного соседства и Сотрудничество НАТО с Индо-Тихоокеанским регионом.
Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии также встретились со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. Министры обсудили усиление обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО и подготовку к саммиту в Вашингтоне.
"Атмосфера встречи в Вашингтоне будет определяться не только нашими намерениями или тем, как мы будем о них сообщать, но и тем, что будет происходить на фронте в это время, что будет согласовано о начале переговоров о членстве Украины в ЕС и другие факторы", – сказал в ходе встречи Г. Ландсбергис.
В четверг в Брюсселе пройдет заседание Совета НАТО–Украина, в ходе которого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба представит самые насущные потребности в сфере обороны.
Г. Ландсбергис также примет участие во встрече министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии (NB8) и церемонии по случаю 75-летия создания НАТО.