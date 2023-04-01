Сообщается, что министры, в ходе обсуждения последствий российской войны против Украины для евроатлантической безопасности, в очередной раз подчеркнули важность сохранения единства касательно дальнейшей помощи Украине.

"На сегодняшний день самая безотлагательная задача — помочь Украине подготовиться к весеннему наступлению, однако нам нельзя останавливаться на достигнутом. На Вильнюсском саммите мы должны найти формулы для более глубокого политического внедрения Украины в структуры и процессы НАТО", — сказал министр Г. Ландсбергис.

Министр также подчеркнул необходимость в безотлагательном повышении обороноспособности Альянса.

"Все свидетельствует о том, что Россия готовится к долгосрочной конфронтации со странами Запада. В ходе подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО наша цель – ускорить стратегическую адаптацию Альянса, обеспечить полную готовность противостоять любой угрозе, исходящей от России. Наш важнейший приоритет — укрепление коллективной обороны НАТО", — сказал министр иностранных дел.

По словам министерства, "Бухарестская девятка" представляет собой учрежденную в 2015 году площадку для политического сотрудничества девяти стран — Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, — направленную на укрепление евроатлантической безопасности.