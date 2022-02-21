aA
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в понедельник, что Украина уже подверглась нападению без вторжения российских вооруженных сил, поэтому Европейский Союз (ЕС) должен начать обсуждать санкции против Кремля.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Julius Kalinskas

"На Украину уже напали, поэтому говорить о санкциях нужно уже сейчас, не дожидаясь военного нападения", — заявил министр журналистам в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

По словам Ландсбергиса, концентрируя сотни тысяч военных у границ Украины, Москва оказывает на Киев как экономическое давление, так и давление в плане безопасности.

Статьи по теме:
Блинкен ответил на призывы ввести санкции против РФ до атаки на Украину  (4)
Глава МИД Латвии: Пора вводить санкции в отношении России  (12)

Он подчеркнул, что Европе не следует ждать вторжения российских войск, а возможные ответные меры можно предусмотреть уже сейчас.

"Путин не проводит никаких красных линий для своей атаки, поэтому и мы не должны проводить никаких красных линий для своих", — сказал Ландсбергис о возможных санкциях, связанных с энергетическим сектором.

"Мое правительство дало мандат на переговоры о том, что все возможные варианты санкций должны оставаться на столе переговоров", — добавил он.

По словам министра, всегда будет место для дипломатии, но "агрессор должен проявить желание отвести свои силы".

По данным США, Москва сосредоточила на границе с Украиной около 150 тысяч военных и различную военную технику.

Оккупация Беларуси

Среди прочего, министр подчеркнул, что ситуация в Беларуси "драматически изменилась".

"Беларусь допускает использование своей территории для военных действий России, точно так же мы должны говорить о санкциях против белорусского режима", — заявил глава литовской дипломатии.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил в воскресенье, что совместные учения с российскими военными, которые должны были завершиться в эти выходные, будут продолжены.

По словам Ландсбергиса, это меняет ситуацию с безопасностью не только в Украине, но и в странах Балтии и Польше.

"Вынуждены признать, что то, что мы видим, — это очень медленная оккупация территории и государства Беларусь", — сказал министр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Dailius Dargis

Istorija, kuri privers suabejoti teisybe pasaulyje: jauna kaunietė buvo žiauriai išniekinta ir nužudyta, o akivaizdūs kaltininkai – laisvėje

Delfi Plius Peter Martin, Cindy Wang

Padėtį dėl Ukrainos stebi galinga žaidėja: baiminamasi neprognozuojamų veiksmų

Delfi Plius „Delfi TV“ laida „Iš esmės“

Nepriklausomybės Akto signataras: Grybauskaitė įvykdė savo įsipareigojimus Landsbergiui

Delfi Plius Aurimas Kuckailis, tinklalaidė „Tikras. Vyras“

Iš kompleksų kratinio sėkmingu kultūristu virtęs Andrius: ne vyrai renkasi porą, o moterys

Delfi Plius Andrea Dudik, Jasmina Kuzmanovic, Misha Savic, Alberto Nardelli, Jorge Valero

Pasauliui stebint Ukrainą, kitas Europos kampas glaudžiasi prie Rusijos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Prostitutės II Pasaulinio karo metu: žiaurumu garsėjantiems nacių bordeliams moteris grobė tiesiai iš gatvės

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Alternatyva pavargusiems nuo turkijų ir egiptų: lietuvaičių pamiltas Marokas sugrįžta, ir kol kas – su mažesnėmis kainomis

Verslas Plius Yantoultra Ngui

Liūdna Azijos milijardieriaus lemtis: kaip žlugo kruizinių laivų imperija

Delfi Plius Rusnė Valatkaitė

Ši medžiaga kovoja su antsvoriu ir padeda atitolinti Alzheimerio ligą: 5 maisto produktai, kuriuose jos daugiausia

Delfi Plius Fiona MacDonald

Itin turtingoje šalyje gyventi tampa nebeįmanoma

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Kodėl Aleknos čempionas sūnus nesvajojo apie diską, ir Militos Daikerytės gyvenimo pamokos

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po visą Lietuvą sukrėtusio mįslingo merginos dingimo – žudiką demaskavusi ypatinga teisėsaugos operacija

Delfi Plius Rita Repšienė

Tai kokia ta femme fatale? Geriausi kino filmai ir serialai, kur išvydome charizmatiškas ir stiprias moteris

Delfi Plius Sniego pilys

Juodas darbas Rusijos pornoindustrijoje: apie tokią karjerą svajoja ir nepilnametės, tačiau uždarbis – apgailėtinas

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Atliko eksperimentus, kurių rezultatai e. komercijos banginiams gali nepatikti: įsiklausyti verta ir smulkesnėms žuvims

Delfi Plius Žurnalas „Tavo vaikas“

Lietuvoje kasmet gimsta kūdikių, kurių lytis – neaiški: gydytojas Verkauskas paaiškina, kas tokiu atveju vyksta su vaiku

Статьи по теме:

Беларусь меняет планы: совместные с Россией военные учения продолжатся (16)

Вопреки прежним заявлениям, военнослужащие РФ не...

Анушаускас отреагировал на заявление Беларуси: предлагает увеличить оборонный бюджет, попросит союзников остаться (55)

В воскресенье министр обороны Арвидас Анушаускас...

TOP новостей

Депутат обратил внимание на выплату пенсий наличными: таких получателей очень много (27)

В Литве немалая часть пенсионеров и получателей...

Глава МИД Литвы: на Украину уже напали, пришло время обсуждать санкции в отношении РФ (86)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Сравнение цен на горючее: на каких АЗС бензин дешевле? (5)

В январе в рейтинге заправок с самым дешевым горючим -...

В Литву идет еще один шторм – Франклин: несколько дней погода будет неважной

"В начале недели будет по-весеннему тепло, но мрачно и...

Литва считает, сколько украинцев сможет принять в случае войны (24)

В Литве сейчас моделируют три сценария в связи с...