Глава МИД Литвы: на обвинения РФ в адрес Украины о "грязной бомбе" нужно смотреть серьезно

Так он реагировал на соответствующие обвинения, высказанные министром обороны России Сергеем Шойгу в телефонных разговорах с коллегами из ряда стран НАТО.
"Очень напоминает заявления России, имевшие место до 24 февраля, если вы помните, - тогда распространялась ложная информация о якобы существующих в Украине химических заводах. Некоторые партнеры восприняли это всерьез, но не все. Мы думали, что это просто российская кампания лжи, но мы видим, во что она вылилась", — сказал во вторник радиостанции LRT Ландсбергис.
"Сейчас есть те же отголоски, я думаю, к ним нужно отнестись очень серьезно. Я очень рад совместному заявлению партнеров по НАТО о том, что мы не поддадимся на ложь, будем продолжать помогать Украине и никто не верит информации, распространяемой Россией", - сказал глава литовской дипломатии.
Под "грязной бомбой" обычно понимают обычную бомбу с радиоактивными, биологическими или химическими материалами, которые высвобождаются при взрыве.
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция вместе отвергли эти претензии России в воскресенье, как и президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Ландсбергиса, страны-партнеры должны быть готовы к эскалации ситуации и продолжать усиление поддержки Украины.
"Может ли это означать, что Россия пойдет на дальнейшую эскалацию — я думаю, нужно быть готовым к возможной эскалации, несмотря на звонки Шойгу. Россия проигрывает войну и в стадии поражения может ее обострить, но наш ответ должен быть един - еще больше помощи Украине", - сказал он.
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