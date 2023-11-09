Глава МИД Литвы: мы придерживаемся политики одного Китая

"Мы придерживаемся политики одного Китая, литовской политики одного Китая, которая подразумевает, что мы не поддерживаем официальные контакты", – заявил журналистам в среду глава литовской дипломатии.

Как отметил Г. Ландсбергис, он не планирует участвовать и в мероприятии, организуемом Институтом международных отношений и политических наук Вильнюсского университета и Министерством иностранных дел, которое пройдет во время визита Дж. Ву.

Как заявил министр, его встреча во время этого мероприятия не запланирована.

"Нет таких планов", – сказал Г. Ландсбергис.

В конце октября спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен посетила Тайвань и возглавила бизнес-делегацию.