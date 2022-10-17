Глава МИД Литвы: мы не можем ждать, когда Россия изменится

"Однажды Россия изменится. (...) Но для этого нужен прецедент, мы не можем ждать, когда она изменится, - это требует десятилетий, - и только после этого вершить правосудие. Мы должны начать расследование сейчас, - однажды жители России и какими бы ни были ее власти, должны будут это принять", – сказал 17 октября Ландсбергис.
Министр акцентирует, что подобные примеры изменения стран можно найти в прошлом.
"Никто за пределами границы России не требует менять "Кремлевский" режим. Но говорить, что Литва не надеется на то, что он изменится, было бы наивно", – сказал он.
17 октября в Люксембурге состоится Совет министров иностранных дел ЕС.
В минувшее воскресенье министры иностранных дел стран Балтии распространили совместное заявление с призывом помочь Украине в учреждении специального трибунала в отношении России за агрессию.
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