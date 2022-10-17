Глава МИД Литвы: мы не можем ждать, когда Россия изменится

aA
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис убежден, что однажды режим в России изменится. Но, по его словам, демократический мир не может этого ждать, и только тогда осуществлять правосудие. По словам министра, расследование преступлений России надо начинать сейчас.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Однажды Россия изменится. (...) Но для этого нужен прецедент, мы не можем ждать, когда она изменится, - это требует десятилетий, - и только после этого вершить правосудие. Мы должны начать расследование сейчас, - однажды жители России и какими бы ни были ее власти, должны будут это принять", – сказал 17 октября Ландсбергис.

Министр акцентирует, что подобные примеры изменения стран можно найти в прошлом.

Статьи по теме:
Опрос: лучше всего респонденты оценивают министра обороны Литвы
Консерваторы запретили фракции в Сейме вносить не согласованные с правительством предложения по бюджету

"Никто за пределами границы России не требует менять "Кремлевский" режим. Но говорить, что Литва не надеется на то, что он изменится, было бы наивно", – сказал он.

17 октября в Люксембурге состоится Совет министров иностранных дел ЕС.

В минувшее воскресенье министры иностранных дел стран Балтии распространили совместное заявление с призывом помочь Украине в учреждении специального трибунала в отношении России за агрессию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: расследование РФ о виновных в подрыве Крымского моста не внушает доверия

Российское расследование подрыва Крымского моста и...

Глава МИД Литвы о заявлениях Лукашенко: эти разговоры напоминают мне крик о помощи

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис не...

TOP новостей

В Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон

В Вильнюсе и Каунасе начинается отопительный сезон.

Эфир Delfi: Россия признана страной-террористом. Что за этим последует?

Парламентская ассамблея Совета Европы ( ПАСЕ ) в своей...

Чашка кофе за год подорожала в Литве больше, чем в других странах ЕС

Начало дня с чашки горячего кофе может стать настоящей...

Соратница Палецкиса: Международный форум добрососедства намерен расширяться в Польше и Латвии

Ассоциация, созданная соратниками осужденного за...

Глава МИД Литвы: мы не можем ждать, когда Россия изменится

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...