Глава МИД Литвы: мы не должны сомневаться, что Украина может победить в этой войне на поле боя

"Мы не должны сомневаться в том, что Украина может победить в этой войне на поле боя. При поддержке всех нас Украина может и должна победить в этой войне. Мы являемся свидетелями огромных изменений на европейском континенте и в мире. Если сегодня мы не поможем Украине, в мире будет еще больше переполоха и гораздо меньше уважения к основанному на правилах мировому порядку", - сказал глава литовской дипломатии.

Добавляется, что, обсуждая приоритеты предстоящего Вильнюсского саммита НАТО, министр Г. Ландсбергис отметил, что необходимы дальнейшие практические шаги для обеспечения передовой обороны и безопасности на восточном фланге Альянса. На встрече Литва также будет добиваться амбициозных предложений относительно сближения Украины с НАТО и соглашения об увеличении расходов стран НАТО на оборону.

"Россия продолжает свою варварскую войну против Украины, и от севера до юга Альянса мы должны укреплять потенциал военного сдерживания наших стран и двустороннее сотрудничество. Я благодарю Румынию за решение вернуться с миссией воздушной полиции НАТО в Шяуляй с начала апреля этого года", - сказал министр иностранных дел Г. Ландсбергис, обсуждая со своим румынским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества, укрепления региональной безопасности, поддержки Украины со стороны обеих стран и международного сообщества.

Министр также отметил, что Литва поддерживает усилия Румынии по повышению энергетической безопасности Молдовы путем обеспечения альтернативных поставок и значительной финансовой и гуманитарной поддержки, а также способствует повышению устойчивости Молдовы путем реализации целевых проектов.

"Мы высоко ценим лидерство и помощь Румынии в достижении европейской интеграции Молдовы. В Европейском союзе мы должны принять конкретные меры против тех, кто стремится дестабилизировать ситуацию в стране или изменить ее евроинтеграционное направление. Литва и Румыния являются единомышленниками во многих международных форматах", - сказал Г. Ландсбергис.

Говоря о создании Международного специального трибунала по расследованию преступления агрессии, Г. Ландсбергис выразил позицию Литвы, что это наиболее подходящий правовой инструмент для привлечения к ответственности высшего руководства России за все преступления, совершаемые в Украине. Министр Г. Ландсбергис также поблагодарил Румынию за участие и экспертный вклад в обсуждение создания этого трибунала.

На встрече министр Г. Ландсбергис выразил твердую поддержку Литвой членства Румынии, а также Болгарии в Шенгенской зоне. "По оценке комиссии, обе страны соответствуют критериям членства. Мы поддерживаем усилия по возвращению этого вопроса в повестку ЕС и готовы внести свой вклад в эти усилия. Надеемся, что положительное решение о членстве может быть принято до конца этого года", - выразил надежды министр.

Министр Г. Ландсбергис также заверил своего коллегу Б. Ауреску, что Литва твердо поддерживает стремление Румынии вступить в ОЭСР и приветствует достигнутый страной прогресс. "В начале этого месяца Литву посетила делегация во главе с национальным координатором по вступлению Румынии к ОЭСР. С нашими румынскими коллегами мы поделились опытом вступления Литвы в ОЭСР и членства в этой организации. Мы готовы и дальше помогать Румынии в этом процессе", - отметил Г. Ландсбергис.

В ходе визита в Вильнюс министр иностранных дел Румынии Б. Ауреску также встретился со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.