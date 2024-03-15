Глава МИД Литвы: мы могли бы рассмотреть налог на оборону с ограниченным сроком действия

По его словам, большая часть дополнительных средств обороны пойдет на инвестиционные проекты, не требующие постоянного дополнительного финансирования.

"Я убежден, что мы могли бы рассмотреть возможность введения налога на оборону с ограниченным сроком действия. Это могло бы иметь результат, так как большая часть расходов будет носить инвестиционный характер. Это значит, что потребность в доходах бюджета – с четким календарем, после окончания которого мы можем вернуться в другую реальность", - в четверг журналистам в Сейме сказал Г. Ландсбергис.

Министр отметил, что дополнительные средства на оборону необходимо брать из нескольких источников – заимствований и увеличения налогов на прибыль и добавленную стоимость (НДС).