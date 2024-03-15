Глава МИД Литвы: мы могли бы рассмотреть налог на оборону с ограниченным сроком действия

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Налог на оборону, предназначенный для удовлетворения потребностей безопасности Литвы, может быть временным, говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, большая часть дополнительных средств обороны пойдет на инвестиционные проекты, не требующие постоянного дополнительного финансирования.

"Я убежден, что мы могли бы рассмотреть возможность введения налога на оборону с ограниченным сроком действия. Это могло бы иметь результат, так как большая часть расходов будет носить инвестиционный характер. Это значит, что потребность в доходах бюджета – с четким календарем, после окончания которого мы можем вернуться в другую реальность", - в четверг журналистам в Сейме сказал Г. Ландсбергис.

Министр отметил, что дополнительные средства на оборону необходимо брать из нескольких источников – заимствований и увеличения налогов на прибыль и добавленную стоимость (НДС).

"По моему личному мнению. Компромиссом могло бы стать рассмотрение возможности создания общего источника финансирования, который можно было бы в совокупности назвать налогом на оборону. Он мог бы состоять из нескольких разных источников, включая заемные средства и дополнительные взносы в бюджет. И это может быть определенное повышение НДС и налога на прибыль", - пояснил министр.

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