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Литва готова поделиться вакцинами от COVID-19 с Украиной, когда их в стране будет достаточно, заявил министр иностранных дел Литвы Гарбиэлюс Ландсбергис.
Глава МИД Литвы: мы готовы поделиться вакцинами с Украиной, когда их будет достаточно
© J. Azanovas, URM

"Я понимаю озабоченность и украинского правительства в связи с тем, что в страну поступает недостаточное количество вакцин, поэтому я предложил помощь Украине, как только у Литвы будет возможность, и она будет готова делиться вакцинами", – сказал Г. Ландсбергис во вторник на пресс-конференции в Киеве.

Об этом он заявил после состоявшейся встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Глава литовской дипломатии отметил, что пока преждевременно говорить о том, когда у Литвы будет избыток вакцин, и она сможет поделиться им с Украиной, однако подчеркнул, что важно продемонстрировать "политическую цель".

По словам Г. Ландсбергиса, помощь Литвы не удовлетворит даже малой части всей потребности Украины, однако, это можно сделать с помощью других стран Евросоюза.

"Мы можем попросить присоединиться к нашим друзьям в Европе, когда они будут готовы поделиться с нашими соседями", – сказал он.

Во вторник, после нескольких просрочек, Украина, наконец, получила свои первые дозы вакцины от COVID-19.

В Украине 40 млн жителей, она входит в группу небогатых стран Европы, начавшей одной из последних программу вакцинации.

Вчера в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Индийском институте серумов – крупнейшем мировом производителе вакцин.

Украина также ждет 8 млн доз, обещанных в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Киев заявил, что в целом приобрел 17 млн доз вакцин Novavax и AstraZeneca, включая прибывшие во вторник 500 тыс. доз.

Украина также подписала договор о приобретении 1,9 млн доз вакцины Sinovac.

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