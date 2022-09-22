"Танки Путина уничтожены. Его корабли потоплены. Его самолет сбит. Все, что ему осталось, это только тактика запугивания. Мы должны смело и решительно ответить на его угрозы", – написал Г. Ландсбергис в Твиттере.
Впервые со времен Второй мировой войны В. Путин объявил частичную мобилизацию, предупредив Запад, что если он и дальше будет продолжать, по его словам, "ядерный шантаж", то Москва ответит всем своим огромным арсеналом. В своем выступлении В. Путин повторил, что его цель - „освободить“ промышленный центр Донбасс на востоке Украины и что большинство жителей региона не хотят вернуться в, по его словам, "украинское иго".
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