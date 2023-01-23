Глава МИД Литвы: мы должны преодолеть страх победить Россию

"Я считаю, что главное, что нам нужно обсудить – это страх. Я думаю, мы должны преодолеть страх победить Россию. Когда мы говорим о новых санкциях, дополнительной военной поддержке Украины, главное препятствие, которое нас останавливает – это страх перед тем, что будет, если Россия действительно проиграет войну", - заявил Г. Ландсбергис журналистам в Брюсселе.

"Если мы справимся с этим страхом, если примем тот факт, что Россия может и должна проиграть для того, чтобы избежать других войн в будущем, тогда, я считаю, все остальные вопросы будут решаться гораздо проще. Тогда мы сможем передать все оружие, которое нужно Украине, сможем полностью ввести санкции против России, чтобы ограничить ее способность вести войну. И тогда мы сможем поддержать Украину так, чтобы она вернула себе все свои территории", - не сомневался литовский политик.

Г. Ландсбергис выразил сожаление по поводу того, что, по его мнению, не все европейские столицы признают, что единственным исходом войны в Украине является поражение Москвы.

"Если мы не готовимся к поражению России, то мы несерьезно настроены помочь Украине победить. Если у нас есть сила сказать "Украина побеждает", тогда в этой войне не может быть двусторонней победы. Есть победа и есть поражение. Мы должны признать, что какая-то сторона должна проиграть. В моих глазах это поражение России. Должно быть совершенно ясно, что Россия должна проиграть эту войну", - отметил министр.

ELTA напоминает, что в Брюсселе министр иностранных дел участвует в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза (ЕС), где планируется обсудить военную агрессию России против Украины и ситуацию в Сахеле и прибрежных государствах Западной Африки.

Министры также обсудят актуальные внешнеполитические вопросы: ситуацию на границе Армении и Азербайджана, в Иране, Венесуэле, Эфиопии, Черногории и Афганистане. Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине, поддержку ЕС этой страны, в том числе новые пакеты Европейского фонда мира, вопросы обеспечения ответственности России, продовольственной безопасности и взаимодействия с третьими странами. В ходе встречи министры обменяются мнениями относительно десятиэтапного мирного плана Украины.