"Мы должны поднять вопрос о гуманитарном коридоре внутри Украины с контролируемых сейчас российскими оккупантами территорий, чтобы гражданским лицам, которые подвергаются бомбежкам и (находятся - ред.) в нечеловеческих условиях, была создана возможность уйти с этих территорий", - сказал министр журналистам в среду перед заседанием правительства.
Он добавил, что такие гуманитарные коридоры объявляются бесполетной зоной, однако это "многосторонние решения".
"Для этого нужно даже согласие ООН в данном случае", - сказал Ландсбергис.
Россия на прошлой неделе вторглась в Украину и начала войну, вызвав возмущение во всем мире.
Москва окружила крупнейшие города страны, однако украинские силы интенсивно сопротивляются наступлению.
Западные государства ответили на вторжение санкциями для России и всесторонней помощью Украине, включая и военную.
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