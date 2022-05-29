Министр иностранных дел Ландсбергис заверил, что сейчас мы находимся на перепутье.

"Мы находимся на перепутье, и это почти так же важно, как и 24 февраля. Первые три месяца показали, что мы можем реагировать, можем помочь Украине, можем изолировать Москву, мы хотим помочь странам Балтии, которые сталкиваются с беспрецедентными вызовами безопасности. И кажется, что за три месяца войны было потрачено очень много сил стран запада", — сказал он.

Г. Ландсбергис сказал, что теперь "открытым остается вопрос о том, какими будут следующие шаги".

По его словам, на украинском фронте есть три основных вызова, и один из них — "новый фронт", который определит жизнь всех нас в будущем.

"Первый — сможем ли мы дальше помогать Украине. (…) И трудность возникает прежде всего в том, что мы в Литве, в других странах Запада поверили, что Украина уже победила. Важные победы в Киеве, Харькове показали, что Украина может победить. У них достаточно силы воли, настойчивости и силы, чтобы отбить у оккупантов большие территории", — сказал Г. Ландсбергис.

Он отметил, что те территории, которые вернула Украина, были ужасными, но битвы были выиграны.

"Украина победила, потому что получила помощь от Запада, от Литвы. Оружие предоставлено нами, оружие предоставлено Соединенными Штатами. Оружие, предоставленное некоторыми странами, но не приехавшее, помогло им выиграть те сражения. Ситуация сегодня, несмотря на то, что у нас есть большой оптимизм относительно того, что Украина может победить, представляет собой ледяной фронт", — оценил ситуацию Ландсбергис.

Министр иностранных дел сказал, что во время своего визита в Украину за закрытыми дверями, хотя эти мысли уже доходят до общественности, он услышал заявления с призывом не думать, что Украина уже победила.

"Не думайте, что победа уже достигнута, не сдавайтесь. Сегодня ясно, что основной посыл — когда речь идет о том, чтобы договориться с русскими. Не как победить, не как вытеснить, вернуть территории, (…) а как договориться с оккупантом. Это очень опасный вопрос", — сказал он.

Первое правило, по мнению Г. Ландсбергиса, состоит в том, чтобы украинцы сами определяли, что для них мир и победа.

"Ни итальянцы, ни французы, ни США, ни мы не должны говорить им, что такое победа. Они сами решат. В зависимости от того, сколько у них будет сил и сколько оружия мы им дадим", — сказал Ландсбергис, призвав украинцев задаться вопросом, что для них победа.

"И мы должны пообещать, что будем с украинцами до их победы", — сказал Ландсбергис.

"Предоставление оккупантам возможности оккупировать территорию и объявить там мир может означать, что это может повториться в другом месте. Нас это беспокоит. Это беспокоит и многие страны мира. (…) Конец этой войны станет руководством для всех остальных. И может не быть больших или малых государств, просто другие правила. Вот почему сегодня мы должны убедиться, что защищаем правила, которые действовали до 24 февраля", — сказал он.