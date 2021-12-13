"Дальнейшие шаги зависят от премьера. Просто я хотел показать, что мое решение является серьезным, и, если его одобрит премьер, то далее последуют другие шаги", – сказал глава МИД журналистам в Брюсселе.

В минувшую среду глава МИД и министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис сообщили, что готовы уйти в отставку, поскольку, несмотря на вступившие в силу санкции США в отношении белорусского производителя удобрений "Беларуськалий", транзит товаров этой компании через Литву не остановился.

Ландсбергис и Скуодис подали заявления об отставке премьер-министру Литвы Ингриде Шимоните.

По словам Ландсбергиса, к этому шагу его побудили комментарии президента о том, что нельзя ждать, пока высказывания министров о возможной отставке получат оценку премьера.

После вступления в силу санкций США в отношении "Беларуськалия" в минувшую среду их транзит через Литву не прекратился, поскольку компания в ноябре внесла предоплату литовским железным дорогам.

Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между ЛЖД и "Беларуськалием" после вступления санкций в силу, хотя заявляет, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.