Глава МИД Литвы: мир в Украине будет достигнут только на ее условиях

"Мы представили действительно большой, подробный список дополнительных санкций. Пока мы не получили никакой реакции от ведомств, мы надеемся, что сегодняшняя дискуссия побудит и придаст новой энергии этому процессу", - в рамках заседания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе журналистам сказал Г. Ландсбергис.

"Действительно, те страны или те партнеры, которые говорят, что, может быть, уже больше нечего санкционировать, не совсем точны, потому что и Литва, и другие страны, насколько нам известно, представили дополнительные строки для введения санкций", - добавил он.

Министр выразил надежду, что страны, участвующие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, найдут консенсус относительно политической формулировки того, каким образом должен быть достигнут мир в Украине. Г. Ландсбергис подчеркивает, что мир в Украине будет достигнут только по установленным в Украине параметрам.

"Помимо других практических вопросов, которые мы обсудим, таких как санкции, специальный трибунал, санкции в отношении Ирана, один из вопросов, по которому я хотел бы достичь консенсуса между министрами, я хотел бы предложить, чтобы консенсус был найден, просто политическая формулировка, что мир в Украине будет достигнут только по установленным в Украине параметрам. Украина сама определит, когда и как она хочет вести переговоры или как далеко она хочет зайти. Сегодняшнее заявление, что Украина хочет освободить всю свою территорию, это должно быть для нас парадигмой, которой мы должны придерживаться и поддерживать Украину, пока освобождается какая-то территория", - сказал глава литовской дипломатии.

ЭЛЬТА напоминает, что в понедельник Г. Ландсбергис участвует в заседании Совета ЕС по иностранным делам, где планируется обсудить военную агрессию России против Украины, ситуацию на Западных Балканах и в регионе Великих африканских озер. Министры также обсудят актуальные вопросы внешней политики: ситуацию в Иране и Ливане, Конференцию ООН по изменению климата (COP27) и итоги встречи министров иностранных дел стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна в Буэнос-Айресе.

Также министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Украине, дальнейшие действия ЕС, с особым акцентом на усиление ограничительных мер, финансовую и военную поддержку Украины и начало военной учебной миссии ЕС в Украине, вопрос обеспечение подотчетности России.