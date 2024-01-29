Глава МИД Литвы: министерство ведет расследование по факту огласки имен послов

"Нас обязал инициировать расследование Департамент государственной безопасности. Мы начали расследование – по поводу опубликованных имен", – сообщил журналистам в понедельник после закрытого заседания Комитета Сейма по иностранным делам Г. Ландсбергис.

Г. Ландсбергис не уточнил масштабы расследования, но указал, что речь идет об именах, опубликованных в прессе и упоминавшихся в высказываниях некоторых политиков.

"Это важное слагаемое, но рядом с ним есть еще одно слагаемое – это вредит тем людям", – подчеркнул министр.

"Позже те люди также просят не упоминать их, не хотят участвовать в конкурсах, некоторые говорят об уходе из системы и т. д. – потому что они не хотят стать шариком для пинг-понга между не ладящими политиками.

Поэтому я сам не называл имен, не собираюсь их называть и не собираюсь отдельным способом рассматривать их", – повторил он.