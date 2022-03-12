Глава МИД Литвы: международное сообщество не должно останавливаться с объявлением санкций России

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Международное сообщество не должно останавливаться с объявлением санкций России, а президент РФ Владимир Путин - "военный преступник", пополнивший ряды диктаторов ХХ века, сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я думаю, что, как и многие другие страны, мы все еще наблюдаем за последствиями санкций. Но это не означает, что на этом надо останавливаться. Санкции должны стать огромной ценой для России за то, что она делает. За каждого убитого мирного жителя, за каждую взорванную больницу должен быть жесткий ответ западного сообщества или даже глобального альянса, который шире трансатлантического сообщества", – сказал Ландсбергис в интервью шведскому радио.

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"Он (Путин) в моих глазах - военный преступник, так его и должны оценивать. (...) Он пополнил ряды диктаторов ХХ века", – сказал глава ЛИД Литвы.

По словам Ландсбергиса, Россия могла предполагать, что ответ Европейского Союза будет несерьезным, поэтому, по его словам, Сообщество могло послать сигнал, что к этому отнесутся серьезно. Однако, по словам Ландсбергиса, Европа за ночь стала геополитической и экономической мощью.

"Ситуация в Европе изменилась практически за одну ночь. Европа из дискуссионного клуба превратилась в геополитическую и экономическую мощь, которая способна ответить на военную агрессию", – сказал глава МИД.

По его словам, чтобы сформировать над Украиной бесполетную зону, нужно полное вовлечение НАТО, а это сейчас осуществить невозможно.

Он сказал, что если украинцам передать подходящее оружие, то они смогут сами защитить свое воздушное пространство.

"Я думаю (...), что можно обеспечить украинцев оснащением так, чтобы они сами могли устроить бесполетную зону. Думаю, что это возможно сделать с помощью систем ПВО малой и средней дальности. Это показывает количество потерянных Россией самолетов", – сказал ландсбергис.

По его словам, Украина нуждается в постоянной помощи других стран.

"Это значит, что одной посылки из одной страны недостаточно. Все партнеры, которые считают Украину своим партнером, должны постоянно посылать помощь так, чтобы Украина останавливала Путина", – сказал Ландсбергис.

По словам министра, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепили бы безопасность региона, однако он заверил, что Литва уважительно отнесется к любому решению Швеции.

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