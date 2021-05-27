"Мы знаем, что происходит в Беларуси. На самом деле, Лукашенко играет с Путиным и помогает ему аннексировать страну. Поэтому мы могли бы направить сигналы России о том, что Европа не будет мириться с аннексией", – заявил глава МИД Литвы журналистам в Лиссабоне.

Руководитель литовского внешнеполитического ведомства выступил перед журналистами накануне неформальной встречи главы МИД ЕС в председательствующей в блоке Португалии. На этой встрече будет обсуждаться ответ блока на принудительную посадку в Минске самолета и задержание активиста-оппозиционера Романа Протасевича.

Глава МИД Литвы также не сомневается в том, что "Россия знала, что происходит в Минске", хотя заявила, что не имеет информации, подтверждающей это.

Он напомнил о том, что Запад не признает Лукашенко в качестве легитимного президента.

"Ведь сейчас он стремится изменить Конституцию, чтобы потенциально создать одну страну из Беларуси и России. Поэтому, какое слово вы бы использовали? Если это произойдет, нелегитимный президент объединит два государства, подпишет Конституцию, и это, по моему мнению, будет Крым, только в большем масштабе", – добавил Г. Ландсбергис.

Санкции ЕС к Беларуси могут включать и нефтепродукты

Новые секторные санкции Евросоюза по отношению к Беларуси могли бы охватывать и нефтепродукты, заявил министр.

Накануне встречи он отметил, что необходимо найти "сектора и компании, которые помогают режиму", но добиваться того, чтобы санкции не повлияли на рядовых жителей. Он также добавил, что страны еще не обсуждали это подробно.

"Таким образом, не индивидуальные компании, не отдельные люди, а речь идет о секторах, которые на самом деле приносят наибольшую пользу режиму. Мы можем говорить о секторе нефтепродуктов, это может быть одним из вариантов, но это еще не обсуждалось, я лишь представил свое мнение, пока преждевременно говорить о консенсусе", – сказал министр.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Беларуси. Белорусские диспетчеры сообщили о потенциальной угрозе безопасности в самолете, позже эта информация не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь привлекла к этой операции истребитель МИГ-29 и вертолет ВВС Ми-24.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Р. Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Кроме того, на встрече министров речь пойдет и о стратегии сотрудничества ЕС с регионом Индии и Тихого океана, отношениях ЕС и стран Африки.

Главы МИД ЕС встретятся с иорданским коллегой Айманом Сафади, обсудят с ним ситуацию на Ближнем Востоке, возможности стабилизации и обеспечения мира.