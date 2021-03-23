Глава МИД Литвы: Кремль продолжает пренебрегать принципами демократии

"Кремль и далее демонстрирует полное неуважение к демократическим принципам и ценностям. С приближением выборов в Думу мы отмечаем все более агрессивные репрессии против тех, кого Кремль считает угрозой для себя – арестовано около 200 депутатов местных органов власти", – отметил глава литовской дипломатии.
"Я верю, что отношения ЕС и России будут, прежде всего, основываться на ценностях – уважении к демократии и правам человека, а также к суверенитету других государств, а не на экономических интересах. Европа до сих пор всегда реактивно реагировала на действия России, на сей раз ЕС может поступить иначе", – добавил он.
Об этом он заявил после заседания Совета по внешним сношениям Евросоюза, на котором обратил внимание коллег на продолжающиеся репрессии Кремля в отношении гражданского общества и оппозиции, призвал соблюдать ценностную политику в отношении России.
По словам главы МИД, нет возможностей предложить России более широкий диалог, пока Кремль не начнет уважать международные права и суверенитет народов.
Более недели назад российская полиция сообщила о задержании около 200 человек, собравшихся в Москве на съезд независимых муниципальных депутатов, которых подозревают в "нарушении установленных санитарно-эпидемиологических требований" и отмечается, что среди них были члены "нежелательных организаций".
Оппозиционные политики и активисты, собравшиеся более чем из 50 регионов, намеревались обсудить предстоящие в сентябре парламентские выборы и выборы в местные органы власти.
Форум независимых муниципальных депутатов общественная организация "Объединенные демократы" планировала провести в Москве в 13-14 марта.
На встрече глав МИД стран ЕС был утвержден широкий географически список санкционных лиц. В нем 11 человек и четыре юридических субъекта из Китая, Северной Кореи, России, Ливии, Эритреи, Южного Судана.
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