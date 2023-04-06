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Китай не может быть посредником по мирному процессу в решении вопроса о вторжении России в Украину, поскольку позиция Пекина лишит Киев суверенитета, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Tomas Juodelis

"Мы уже видели, что они согласовывают или хотят, чтобы Россия приспособилась к их пониманию мирового порядка, - заявил Г. Ландсбергис журналисту "Bloomberg" TV Марии Тадео после встречи коллег НАТО в Брюсселе. – И, несомненно, при таком миропорядке Украина не смогла бы сохранить свой полный суверенитет".

"Китай уже считает Россию неким сателлитом. И на данный момент у них нет, но они планируют иметь Россию именно такой, какой они хотят – слабой с военной и экономической точки зрения, практически обанкротившейся страной, не имеющей союзников", - сказал Г. Ландсбергис.

Он отверг предложения Китая по прекращению войны России в Украине. "Это не мирный план. Абсолютно, - сказал он. – Вы не можете иметь полный суверенитет страны и одновременно терять территорию".

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