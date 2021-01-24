Глава МИД Литвы: из-за ситуации с Навальным одних лишь политических заявлений недостаточно

Министры иностранных дел ЕС проведут неформальную дискуссию о будущем отношений ЕС и Соединенного Королевства (СК) в области общей внешней политики и политики безопасности, а также дистанционно обсудят Индийско-Тихоокеанский регион и вопросы его безопасности с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги.

Согласно отчету Министерства иностранных дел, министры обсудят действия и приоритеты ЕС в преддверии Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго, Великобритания. Чтобы помочь справиться с пандемией на пороге ЕС, министры иностранных дел обсудят поддержку ЕС в поставках вакцины COVID-19 Восточным партнерам.

Министры также обсудят возможные действия ЕС в ответ на арест 17 января лидера оппозиции А. Навального, который лечился в Германии после отравления химическим веществом "Новичок" и которого задержали в аэропорту Шереметьево в Москве. Российские силовые структуры также задержали несколько десятков журналистов и активистов, пришедших встретить Навального, а 23 января применили жестокую силу против тысяч мирных протестующих, собравшихся на улицах российских городов, более 3 тысяч из них задержали.

"Действия Кремля против А. Навального и его товарищей выходят за рамки человечности, логики закона, но также и понимания прав и свобод человека. Это четкий сигнал из Кремля о том, что А. Навальный - реальный оппонент, пользующийся реальной поддержкой народа. Опасения, что белорусская революция может повториться в России, вынудили Кремль пойти на столь беспрецедентное сопротивление. Одной политической реакции недостаточно. Кремль этого просто не слышит", - сказал министр иностранных дел по пути в Брюссель.

Во время своего визита в Брюссель 26 января министр иностранных дел Г. Ландсбергис также посетит штаб-квартиру НАТО, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с председателем Военного комитета НАТО, маршалом авиации сэром Стюартом Пичем.

Во вторник днем, согласно заявлению МИД, министр отправится в Париж, где примет участие в первой встрече министров иностранных дел стран Балтии и Франции в формате 3 + 1, встретится с лидерами ЮНЕСКО и Международной организацией экономического сотрудничества (ОЭСР).