Глава МИД Литвы: из-за нехватки боеприпасов ситуация в Украине плохая

"Ситуация действительно плохая. Мне больше нечего сказать", – заявил журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.
По его словам, Литва сделала все для решения этой проблемы, однако большие страны, подчеркнул министр, еще не использовали все свои возможности.
"Литва со своей стороны сделала практически все возможное. Боеприпасов, которые мы производим сами, министр национальной обороны, наверное, уточнил бы, – поставляется столько, сколько позволяют наши возможности. Взоры обращены на основных промышленных партнеров, у которых есть производственные мощности, но по различным причинам количество боеприпасов поставляется такое, какое поставляется", – сказал Г. Ландсбергис.
В статье влиятельного американского издания Washington Post, опубликованной на этой неделе, говорится, что Южная Корея косвенно передала Украине больше боеприпасов, чем все европейские страны вместе взятые.
"Спасибо Южной Корее, но, с другой стороны, война напрямую повлияла на нашу безопасность. Успех или потенциальные неудачи Украины на фронте будут иметь прямые последствия для нашей национальной безопасности", – заявил Г. Ландсбергис.
Весной страны Евросоюза заявили об инициативе на сумму 2 млрд евро по поставке в Украину 1 млн единиц артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.
В октябре агентство Bloomberg News сообщило, что ЕС отстает от этих планов.
Сообщалось, что несмотря на то, что прошла уже половина периода поставки помощи, объем помощи боеприпасами составляет около 30% от намеченного количества. ЕС также призвал приложить больше усилий и США, которые намерены в следующем году увеличить свое производство примерно до 1 млн снарядов в год.