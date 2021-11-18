Глава МИД Литвы: из списка санкций ЕС пытаются исключить "Белавиа"

"Есть очень тревожная новость о том, что, похоже, из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов - санкции в отношении авиакомпании "Белавиа", которая, как известно, несет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь", – сказал политик в интервью LRT.
По словам Г. Ландсбергиса, рассматривается вопрос об исключении из списка и сирийской авиакомпании.
Он также заявил, что у него нет точной информации о том, какая сторона сделала такое предложение, но не исключил, что это могла быть Германия.
Введение дополнительных санкций в отношении Беларуси было согласовано ранее на этой неделе министрами иностранных дел Европейского союза, которые поручили дипломатам подготовить конкретный список лиц и компаний, находящихся под санкциями.
Эти санкции вводятся из-за роли Минска в разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси со странами Европейского Союза (ЕС) - Польшей, Литвой и Латвией.
В среду канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за неделю поговорила с Александром Лукашенко.
По словам литовского министра, сейчас запущена "отдельная переговорная дорожка с диктатором, нелегитимным президентом".
"Для Европы очень важно вернуться к тому, что было согласовано. Все же еще раз закрепить ту нашу основу, которую мы так тщательно охраняли от прошлогодних украденных выборов, что это нелегитимный президент, с ним Европа не ведет переговоры, Европа выдвигает законные и справедливые требования: освободить политических заключенных, провести новые выборы, прекратить гибридную атаку", – сказал Г. Ландсбергис.
"Несоблюдение этих требований приведет к экономическим, финансовым и другим санкциям", – добавил он.
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