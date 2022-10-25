"Иран уже практически является участником войны против Украины", - во вторник радиостанции ЛРТ сказал министр, сравнив режим Тегерана с другим близким союзником Кремля – Беларусью.

"Если трактовать, что Беларусь, которая в настоящее время предоставляет территорию для ведения войны, вовлечена в нее, то Иран становится одним из основных поставщиков оружия России", - сказал он.

Чехия, председательствующая в Европейском союзе (ЕС), в прошлый четверг сообщила, что страны блока договорились о санкциях против ответственных за поставку дронов в Россию физических и юридических лиц этой ближневосточной страны.

В последнее время армия России в Украине все чаще использует иранские беспилотники Shahed 136 и наносят удары по местной энергетической инфраструктуре. В результате таких атак уже погибло множество мирных жителей и было значительно нарушено электроснабжение.

О санкциях против Ирана по причине этих дронов ЕС заговорил только в начале прошлой недели и договорился о санкционных мерах в рекордно короткие сроки.

Однако, по мнению Г. Ландсбергиса, для того чтобы Иран не был способен производить и отправлять беспилотники в Россию, ЕС должен применить к Тегерану такие же жесткие санкции, как и к Минску.

"Мне кажется, что подобные санкции, которые применяются к Беларуси, должны как минимум быть рассмотрены и в отношении Ирана, реально ограничивая его возможности по продолжению поставок оружия", - сказал министр.

Партнерство между Россией и Ираном под давлением западных санкций углубляется. Помимо продажи дронов и другого оружия Москве, режим Тегерана в минувшие выходные объявил о планах поставить в Россию 40 турбин.