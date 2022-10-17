Глава МИД Литвы: Иран, поставляя дроны Кремлю, становится сообщником войны в Украине

"Иран со своими беспилотниками и ракетами становится соучастником войны, как раньше стала Беларусь, позволяя России использовать свою территорию для нападения", — заявил в понедельник журналистам в Люксембурге глава литовской дипломатии, прибывший на встречу министров иностранных дел Европейского Союза (ЕС).

Минувшей ночью Россия обстреляла столицу Украины и другие города. По словам официальных лиц, на город были запущены "дроны-камикадзе".

Москва использует иранские беспилотники Shahed в конфликте в Украине.

Сходным образом ровно неделю назад Россия также обстреляла Киев. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что для нападения Москвы использовались иранские беспилотники, хотя Тегеран отрицал поставку России оружия для этой войны.

ЕС в настоящее время готовится ввести санкции против Ирана за подавление протестов, которые длятся чуть больше месяца. По данным американской правозащитной организации Hrana, в столкновениях погибли по меньшей мере 233 человека.

В стране вспыхнули протесты из-за смерти Махсы Амини. 22-летняя иранская курдская женщина скончалась 16 сентября, через несколько дней после ареста за якобы нарушение правил женского дресс-кода.

По мнению Ландсбергиса, санкции против Тегерана также должны быть расширены по причине разрешений на использование его беспилотников.