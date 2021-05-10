"Организация находящегося в тюремном заключении лидера оппозиции Алексея Навального объявлена экстремистской, он лишен возможности участвовать в какой бы то ни было политической жизни, чем перед приближающимися выборами в Думу парализовано единственное движение, которое может оппонировать режиму", - сказал Г. Ландсбергис для распространенного в понедельник сообщения МИД.
"Кража избирательного права людей уже имеет место, поэтому, видя нарушения прав человека, ЕС следовало бы реагировать решительнее", - сказал он.
Министр сказал это после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Г. Ландсбергис подчеркнул, что в странах Сообщества необходимо сокращать число представителей военных разведок России и больше поддерживать гражданское общество этой страны.
По словам министра, если не будет принципиальной реакции со стороны ЕС в связи с террористическим выпадом в Чехии, Россия станет трактовать это как открытое приглашение к продолжению таких действий.
В конце апреля правительство Чехии обвинило российскую военную разведку ГРУ в организации в 2014 году взрыва на оружейном складе на востоке этой страны и объявило о высылке 18 российских дипломатов, назвав их шпионами.
Вскоре соседки Чехии Словакия, а также Литва, Латвия и Эстония объявили, что тоже высылают в общей сложности семь российских дипломатов, их примеру последовала и Румыния, выславшая одного российского дипломата.
Во время онлайн-встречи со специальным посланников президента США Джоном Керри Г. Ландсбергис от имени Балтийских государств обратил внимание, что изменения климата влияют не только на социально-экономические процессы, но и на безопасность.
Министр призвал США вместе с ЕС поощрять изменение установок крупных загрязнителей в связи с негативным влиянием климатических изменений, новых возможностей в областях инноваций и "зеленых" технологий.
По его словам, страны Балтии достигли немалого прогресса в областях обновляющейся энергетики и так называемой круговой экономики, которым могла бы поделиться с наиболее уязвимыми странами-участницами программы ЕС "Восточное партнерство".
Говоря о ситуации на Западных Балканах, министр ИД подчеркнул важность политической вовлеченности ЕС в регионе и соблюдения уже данных обязательств, отметив, что отсутствие ЕС в регионе создает вакуум, делает возможным вмешательство других стран, не соответствует стратегическим целям ЕС.
"Надежная и реальная перспектива развития ЕС - лучшая геополитическая инвестиция в стабильность и безопасность региона. Я призываю государства-члены, у которых есть нерешенные двусторонние вопросы, как можно скорее их решить, чтобы мы могли безотлагательно начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией, либерализовать визы для Косово", - сказал министр.
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