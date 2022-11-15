Глава МИД Литвы: говорить о мирных переговорах в Украине рано

"Мирные переговоры в Украине возможны только на приемлемых для Украины условиях. В настоящее время таких условий нет, Россия не меняет своих целей в Украине, поэтому говорить о переговорах преждевременно. Институты ЕС должны прислушаться к просьбе Украины и ускорить процессы оказания финансовой поддержки Украине", - отметил министр в дискуссии о военной агрессии России против Украины.

Как сообщает МИД, в ходе обсуждения санкций против России глава литовской дипломатии обратил внимание своих коллег и институтов ЕС на то, что не только Литва, но и другие страны собрали достаточно доказательств и предложений по девятому пакету санкций и выразил надежду, что переговорный процесс по новому пакету санкций начнется в ближайшее время.

"Формируется ядро ​​стран, которые стремятся помочь Украине в создании Специального трибунала по расследованию преступления агрессии. Спецтрибунал восполнил бы существующие правовые пробелы и помог бы привлечь к ответственности высших должностных лиц России, ответственных за войну против Украины и продолжающийся геноцид", - сказал министр.

Глава литовского дипломатического ведомства, согласно сообщению, также поднял вопрос о введении дополнительных санкций ЕС против Ирана за причастность Ирана к войне России против Украины.

Министры также дискутировали о подготовке к встрече лидеров стран ЕС и Западных Балкан, которая состоится 6 декабря в Тиране, в Албании, обсудили вопрос интеграции стран региона в ЕС и обменялись мнениями о новой стратегии ЕС для района Великих африканских озер, направленной на стабилизацию безопасности и гуманитарной ситуации в регионе и усиление геополитической роли ЕС.

Министры также обсудили другие актуальные внешнеполитические вопросы: ситуацию в Иране и Ливане, Конференцию ООН по изменению климата (COP27) и итоги встречи министров иностранных дел стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна в Буэнос-Айресе.

Ситуация в Беларуси и роль режима Александра Лукашенко в агрессии России против Украины обсуждались в ходе встречи министров иностранных дел стран ЕС с лидером белорусской демократической оппозиции Светланой Тихановской, которая состоялась на полях Совета.