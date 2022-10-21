Глава МИД Литвы говорит о логичном шаге - отсоединении от российской железной дороги

Так руководитель литовской дипломатии ответил на вопрос нидерландского журналиста, поинтересовавшегося, не стоит ли ограничить доставку российских грузов в Калининград через территорию Литвы после объявления Кремлем мобилизации.

"Поверьте, все эти вагоны проверяются. Пропускают только продукты питания другие нужные товары. Военное обеспечение Калининграда Россия осуществляет морским путем. Литва и впредь будет руководствоваться вехами Европейского Союза. Но в долгосрочной перспективе эта ситуация невыгодна для нас", – сказал Г. Ландсбергис нидерландскому новостному порталу "Elseviers weekblad".

"Литва полностью отказалась от российского газа, мы также хотим отключиться от общей электросети. Железнодорожное соединение было бы следующим логическим шагом", – добавил министр.

После разъяснения Еврокомиссией четвертого пакета санкций, согласно которым России разрешено доставлять по железной дороге через территорию Европейского Союза санкционированные товары в Калининград, если они не используются в военных целях, в публичном пространстве Литвы послышались предложения демонтировать российскую железнодорожную магистраль, по которой эти грузы доставляются через территорию Литвы в российский эксклав.

Эта колея шире используемой в ЕС.