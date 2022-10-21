Глава МИД Литвы говорит о логичном шаге - отсоединении от российской железной дороги

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Следующим шагом, направленным на полное отмежевание от России, должно быть отсоединение от российской железной дороги, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Tranzitas į Kaliningradą.
Tranzitas į Kaliningradą.
© AP/Scanpix

Так руководитель литовской дипломатии ответил на вопрос нидерландского журналиста, поинтересовавшегося, не стоит ли ограничить доставку российских грузов в Калининград через территорию Литвы после объявления Кремлем мобилизации.

"Поверьте, все эти вагоны проверяются. Пропускают только продукты питания другие нужные товары. Военное обеспечение Калининграда Россия осуществляет морским путем. Литва и впредь будет руководствоваться вехами Европейского Союза. Но в долгосрочной перспективе эта ситуация невыгодна для нас", – сказал Г. Ландсбергис нидерландскому новостному порталу "Elseviers weekblad".

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"Литва полностью отказалась от российского газа, мы также хотим отключиться от общей электросети. Железнодорожное соединение было бы следующим логическим шагом", – добавил министр.

После разъяснения Еврокомиссией четвертого пакета санкций, согласно которым России разрешено доставлять по железной дороге через территорию Европейского Союза санкционированные товары в Калининград, если они не используются в военных целях, в публичном пространстве Литвы послышались предложения демонтировать российскую железнодорожную магистраль, по которой эти грузы доставляются через территорию Литвы в российский эксклав.

Эта колея шире используемой в ЕС.

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