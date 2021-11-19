Глава МИД Литвы говорит, что получил опровержение информации об исключении "Белавиа" из списка санкций

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), в пятницу Г. Ландсбергис и Х. Маас обсудили ситуацию на границе и договорились, что миграционный кризис должен решаться на европейском, а не на двустороннем уровне.

"Мы договорились, что кризис на границе с Беларусью должен решаться на европейском, а не на двустороннем уровне. Мы должны провести в жизнь новые санкции для белорусского режима, о которых мы договорились в понедельник на встрече министров ИД ЕС", - сказал для пресс-релиза Г. Ландсбергис.

Министр подчеркнул, что ЕС "долго и целенаправленно работал над поиском консенсуса по единой политике в отношении Беларуси", поэтому необходимо и впредь держаться этого курса.

"Давайте играть по европейским правилам, а не по правилам (Александра) Лукашенко, который пропагандирует игру без правил", - сказал глава литовской дипломатии.

В сообщении указано, что министр услышал от Х. Мааса опровержение того, что Германия рассматривает возможность вычеркнуть белорусского авиаперевозчика Belavia из списка субъектов санкций ЕС.

Главы внешнеполитических ведомств ЕС в понедельник договорились о дополнительных санкциях для Беларуси и поручили дипломатам подготовить конкретный список подпадающих под санкции лиц и предприятий.

Эти санкции вводятся за роль Минска в разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией.