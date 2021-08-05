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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о сигналах, которые свидетельствуют о том, что режим Александра Лукашенко ищет потенциальных нелегальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах.
Глава МИД Литвы: есть сигналы, что Лукашенко ищет потенциальных мигрантов в других странах
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы получаем сигналы, но они неоднозначные. На прошлой неделе говорилось о дискуссии Лукашенко с Марокко, теперь слышим о Пакистане", - сказал в четверг журналистам министр.

Он отметил, что процессы, очевидно, идут, только пока не ясно, насколько они эффективны и какова их цель.

"Является ли это средством политического давления? Очевидно, что они пытаются создать более одного маршрута в Минск", - сказал министр.

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"Скорее всего, это или попытка расширять поток мигрантов, что опасно как для Литвы, так и для всего ЕС, или попытка поиска замены иракскому маршруту, если ЕС всё же удастся его закрыть", - добавил он.

Г. Ландсбергис подчеркнул, что необходимо закрыть путь иракцам через Литву в ЕС.

"Линия Ирака очень важна. Если эта линия остается, может быть (поощрение - BNS) и другим - вот, Европа ничего не сделала, эта линия эффективна, можно и другие страны открывать", - отметил Г. Ландсбергис.

15 июля начал действовать указ Александра Лукашенко о безвизовом режиме с 73 странами, которые желают привиться от коронавируса. Без визы они могут находиться в Беларуси не более 5 дней.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них - иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют это гибридной агрессией белорусского режима.

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