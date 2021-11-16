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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис усматривает риск того, что после беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель Александр Лукашенко станет считать себя признанным на Западе лидером.
Глава МИД Литвы: есть риск, что Лукашенко будет считать себя признанным на Западе лидером
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава МИД заявил, что не видит необходимости говорить с А. Лукашенко, так как он в ответе за возникновение миграционного кризиса на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

"А. Лукашенко может начать считать, что он становится признанным Западом лидером – как один из тех, кто, вероятно, может решать проблему, хотя он ее вызвал. По правде говоря, я не вижу, о чем с ним говорить", – сказал Г. Ландсбергис журналистам в Сейме во вторник.

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Глава литовской дипломатии подчеркнул, что для А. Лукашенко нужно создать "ситуацию давления".

"Если мы начнем вести с ним переговоры, что самое опасное, он отпустит 100 человек и попросит новых переговоров, отпустит 50, потом пригласит еще 50. Если вы помните, в 2012 году, когда шли переговоры об освобождении политзаключенных - он одного отпускает, санкции смягчаются, двух сажает – они снова вводятся. Такой маятник", – объяснил министр.

Г. Ландсбергис сказал, что узнал о беседе А. Меркель и А. Лукашенко уже после того, как она состоялась.

"Со мной (беседа - ред.) не была согласована. Честно говоря, я увидел новость в Twitter", – сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, информацию о беседе канцлера Германии и Лукашенко была "несколько неожиданной".

Между тем президентское ведомство сообщило BNS, что глава государства "был информирован о предстоящей беседе заранее".

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